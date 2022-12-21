Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

Рабочая группа призвана обеспечить взаимодействие органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также соцподдержки участников СВО.

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости .

Рабочая группа призвана обеспечить взаимодействие органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также соцподдержки участников СВО. Каждый месяц группа должна предоставлять президенту отчет о работе.

В состав рабочей группы вошли: секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.