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Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет

Президент Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС.

По его словам, нет никаких факторов для проведения новой частичной мобилизации в России.

«Нет таких факторов сегодня. 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации. 150 тысяч находится в группировке. Из тех, кто находится в группировке чуть больше половины, 77 тысяч — в боевых подразделениях. Остальная половина на вторых, третьих позициях», — сказал Путин.