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В мэрии рассказали подробности возгорания троллейбуса на Московском шоссе
В пресс-службе администрации сообщили, что возгорание случилось в районе заднего колеса.

Стали известны подробности возгорания троллейбуса на Московском шоссе. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что возгорание случилось в районе заднего колеса.

«Сегодня вечером на Московском шоссе произошло возгорание троллейбуса маршрута N1. Машина следовала в депо нулевым рейсом после завершения рабочей смены без пассажиров. Возгорание произошло в районе заднего колеса. Водитель пытался самостоятельно потушить очаг возгорания огнетушителем. В то же время был вызван пожарный расчет, который оперативно приехал на место и ликвидировал возгорание троллейбуса. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Также известно, что троллейбус был 2003 года выпуска.

По факту случившегося проведут служебную проверку.

Ранее видео со сгоревшим троллейбусом прислали очевидцы. Позже в МЧС рассказали подробности случившегося.