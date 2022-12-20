В рязанском МЧС рассказали, что в сгоревшем троллейбусе не было пассажиров

Ранее видео с места происшествия в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

В сгоревшем троллейбусе не было пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в троллейбусе поступило во вторник, 20 декабря, в 18:46.

В 19:06 возгорание ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

На тушение пожара выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее видео с места происшествия в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.