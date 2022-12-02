В Москве задержали банду, которая избила и ограбила вдову рязанского фермера-миллиардера

Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

В Москве задержали банду, которая избила и ограбила вдову рязанского фермера-миллиардера. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трех безработных мужчин задержали в квартире на Рязанском проспекте, где они вместе жили. Это 44-летний ранее судимый за грабеж житель Зеленограда и 39-летний и 41-летний мужчины, зарегистрированные в Дагестане.

Инцидент произошел в начале ноября. Злоумышленники ворвались в трехэтажный особняк к 57-летней Виктории Челышевой, напали на нее и приковали наручниками к перилам лестницы. После этого они вынесли из дома золото и ювелирные украшения из сейфов. Общий ущерб превысил десять млн рублей.

Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.