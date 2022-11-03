В Подмосковье избили и ограбили вдову фермера-миллиардера из Рязанской области

Речь идет о вдове фермера Юлия Челышева − Виктории Челышевой. Ее муж также являлся бывшим гендиректором ООО «Андроновское» Клепиковского района.

В Подмосковье избили и ограбили вдову фермера-миллиардера из Рязанской области. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о вдове фермера Юлия Челышева — Виктории Челышевой. Ее муж также являлся бывшим гендиректором ООО «Андроновское» Клепиковского района. Сама женщина возглавляет ООО «ДДТ Интернэшнл», которая занимает торговлей зерном и семенами.

Как пишет издание, трое злоумышленников ворвались в трехэтажный особняк к 57-летней Виктории Челышевой, напали на нее, приковали наручниками к перилам лестницы. После этого начали выносить из дома золото и ювелирные украшения из сейфов. Общий ущерб превышает десять миллионов рублей.

Грабителей ищет полиция.