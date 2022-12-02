Александр Новиков сохранил пост главы минприроды Рязанской области
Напомним, во время лесных пожаров в Рязанской области в Госдуме в масштабах возгорания обвиняли Новикова.
Александр Новиков утвержден в должности министра природопользования Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора о формировании состава правительства опубликовали в пятницу, 2 декабря.
Ранее Новиков занимал пост исполняющего обязанности министра после того, как губернатор Павел Малков вступил в должность.
Напомним, во время лесных пожаров в Рязанской области в Госдуме в масштабах возгорания обвиняли Новикова.