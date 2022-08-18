Депутат Госдумы назвал действия рязанского министра из-за лесных пожаров «неподобающими»

По словам Александра Когана, из-за промедления могут выгореть редкие растения и погибнуть уникальные животные.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Коган назвал действия рязанских властей «неподобающими». Он сделал заявление в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По словам Когана, из-за промедления могут выгореть редкие растения и погибнуть уникальные животные. Он отметил, что Рослесхоз должен принять меры в отношении министра природопользования региона Александра Новикова.

«Потому что невозможно, плюс погодные условия, так быстро распространяется пожар, думать о том, что это не выйдет на федеральный уровень. Понимая, что у тебя недостаточно средств. Министерство природопользования Рязанской области не до конца посчитало масштаб достаточно важным для того, чтобы либо принять какие-то свои дополнительные меры, либо попросить помощи на федеральном уровне», — заявил депутат.

Коган добавил, что к ликвидации последствий возгораний придется подключиться федеральным ведомствам.

«Местные органы власти недооценили масштаб бедствия, не учли погодные условия. В конечном итоге за два-три дня пожар раскинулся на шесть тысяч гектаров. Увеличился в двадцать раз. Усугубляется ситуация тем, что он зашёл на особо охраняемую природную территорию, где есть особо ценные породы деревьев, животных и редкие растения. Сейчас, когда все обратили внимание, туда подтягивается федеральная группировка МЧС и лесопожароохраны, туда выезжает руководитель Рослесхоза Советников Иван Васильевич», — заявил Коган.

Ранее стало известно, что в Рязанскую область на тушение пожаров вылетел глава МЧС Александр Куренков. По его распоряжению в регион направили два самолета-амфибии Бе-200, два Ил-76 и четыре вертолета МЧС.