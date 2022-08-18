Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
29°
Птн, 19
24°
Сбт, 20
27°
ЦБ USD 59.96 -0.8 19/08
ЦБ EUR 60.9 -0.93 19/08
Нал. USD 62.2 / 66.49 18/08 18:43
Нал. EUR 63 / 68.8 18/08 15:55
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
1 657
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
2 070
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
39 204
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 909
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы назвал действия рязанского министра из-за лесных пожаров «неподобающими»
По словам Александра Когана, из-за промедления могут выгореть редкие растения и погибнуть уникальные животные.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Коган назвал действия рязанских властей «неподобающими». Он сделал заявление в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Когана, из-за промедления могут выгореть редкие растения и погибнуть уникальные животные. Он отметил, что Рослесхоз должен принять меры в отношении министра природопользования региона Александра Новикова.

«Потому что невозможно, плюс погодные условия, так быстро распространяется пожар, думать о том, что это не выйдет на федеральный уровень. Понимая, что у тебя недостаточно средств. Министерство природопользования Рязанской области не до конца посчитало масштаб достаточно важным для того, чтобы либо принять какие-то свои дополнительные меры, либо попросить помощи на федеральном уровне», — заявил депутат.

Коган добавил, что к ликвидации последствий возгораний придется подключиться федеральным ведомствам.

«Местные органы власти недооценили масштаб бедствия, не учли погодные условия. В конечном итоге за два-три дня пожар раскинулся на шесть тысяч гектаров. Увеличился в двадцать раз. Усугубляется ситуация тем, что он зашёл на особо охраняемую природную территорию, где есть особо ценные породы деревьев, животных и редкие растения. Сейчас, когда все обратили внимание, туда подтягивается федеральная группировка МЧС и лесопожароохраны, туда выезжает руководитель Рослесхоза Советников Иван Васильевич», — заявил Коган.

Ранее стало известно, что в Рязанскую область на тушение пожаров вылетел глава МЧС Александр Куренков. По его распоряжению в регион направили два самолета-амфибии Бе-200, два Ил-76 и четыре вертолета МЧС.