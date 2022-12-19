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Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Ограничение будет действовать автоматически с 15 февраля 2023 года, если цена на природный газ будет выше 180 евро за мегаватт-час или более 1 850 евро за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. Об этом пишет ТАСС.

Ограничение будет действовать автоматически с 15 февраля 2023 года, если цена на природный газ будет выше 180 евро за мегаватт-час или более 1 850 евро за тысячу кубометров. К 1 ноября 2023 года еврокомиссия должна будет провести оценку работы механизма ограничения и принять решение о продлении действия.

Сообщается, что некоторые страны, в том числе Венгрия и Германия, выступили против нововведения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение неприемлемым посягательством на рыночные процессы. По его словам, Москве потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» и подготовить свой ответ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть. В России отреагировали на ограничение.