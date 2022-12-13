«Ведомости»: в Правительстве согласовали ответные меры на нефтяной потолок цен

Указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.

В Правительстве согласовали ответные меры на нефтяной потолок цен. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Согласно проекту указа, нефть не будут поставлять странам, присоединившимся к потолку цен, а также, если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку. Уточняется, что Правительство будет иметь полномочия для одобрения обхода запретов на проведение сделок.

Указ вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью продления. Действия документа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря 2022 года.

Напомним, 4 декабря в Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет признавать ограничений цены на нефть и готовит ответные меры.