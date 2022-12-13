Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
ЦБ USD 63.21 0.44 14/12
ЦБ EUR 66.7 0.43 14/12
Нал. USD 65.4 / 66.9 13/12 17:00
Нал. EUR 68.34 / 70 13/12 16:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
14 104
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 536
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 961
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 911
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
«Ведомости»: в Правительстве согласовали ответные меры на нефтяной потолок цен
Указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.

В Правительстве согласовали ответные меры на нефтяной потолок цен. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Согласно проекту указа, нефть не будут поставлять странам, присоединившимся к потолку цен, а также, если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку. Уточняется, что Правительство будет иметь полномочия для одобрения обхода запретов на проведение сделок.

Указ вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью продления. Действия документа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря 2022 года.

Напомним, 4 декабря в Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет признавать ограничений цены на нефть и готовит ответные меры.