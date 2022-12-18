В полиции опровергли избиение водителя маршрутки кастетом в Рязани
В полиции опровергли факт избиения водителя маршрутки № 53 кастетом в Кальном. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции опровергли факт избиения водителя маршрутки № 53 кастетом в Кальном. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Проводится проверка, всех участников конфликта установили, добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее очевидец сообщил, что в рязанском микрорайоне Кальное на водителя маршрутки № 53 напал неизвестный с кастетом.