В Кальном мужчина напал с кастетом на водителя маршрутки

В рязанском микрорайоне Кальное на водителя маршрутки № 53 напал неизвестный с кастетом. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на очевидца.

В рязанском микрорайоне Кальное на водителя маршрутки № 53 напал неизвестный с кастетом. Об этом сообщает « КП-Рязань » со ссылкой на очевидца.

По его словам, инцидент произошел около 12:57 на перекрестке Касимовского шоссе и поворота на гипермаркет «Лента». Водитель Audi вышел из своей машины и направился к маршрутке, в которой ехали пассажиры. Водитель автобуса не расслышал, что ему сказал мужчина, и открыл дверь. Затем неизвестный с кастетом набросился на него и разбил ему голову. Было много крови, добавил свидетель происшествия.

Он пояснил, что водитель маршрутки успел поставить ее на ручник, предотвратив аварию. После нападения водитель легковушки скрылся с места происшествия.

Официальной информации пока нет.