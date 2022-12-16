Новый владелец ТРЦ «М5 Молл» проведет реконструкцию торгового центра

В «М5 Молл» увеличат количество общественных пространств, развлекательную составляющую, а также сделают коворкинг-пространство и многофункциональные зоны. Также в ТРЦ пригласят новые бренды, которых еще не было в Рязани.

Новый владелец ТРЦ «М5 Молл» проведет реконструкцию торгового центра. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе компании.

Девелоперская компания «Мармакс» закрыла сделку о приобретении у компании PPF Real Estate рязанского ТРЦ «М5 Молл» общей площадью 83 200 квадратных метров. Сумма сделки не разглашается.

«Миссия девелоперской компании „Мармакс“ — создавать проекты, меняя облик города, улучшая его и создавая комфортную городскую среду. Торговый центр „М5 Молл“ является „въездными воротами“ в Рязань — знаковым и популярным объектом как для тех, кто приезжает в город, так и для транзитного трафика. Более того, на расстоянии одного километра сейчас строится самый большой промышленный индустриальный парк города, в котором будет свыше 40 резидентов — запуск запланирован на 2023 год. Именно поэтому объект будет так называемым „маркером“ впечатления жителей и гостей города, и очень важной задачей девелопера станет придача торговому центру и прилежащей территории красивого облика и интеграция в него всех необходимых функций», — прокомментировал директор по маркетингу «Мармакс» Константин Денисов.

Он отметил, что планируется реконцепция торгового центра — в нем увеличат количество общественных пространств, развлекательную составляющую, а также сделают коворкинг-пространство и многофункциональные зоны. Также в ТРЦ пригласят новые бренды, которых еще не было в Рязани.

Для реконцепции ТРЦ привлекли международное архитектурное бюро. Изменения внесут во внутреннюю зону общественных пространств, фудкорт, также изменят архитектуру здания и проведут деиндустриализацию парковки. На улице появятся ультрасовременные плэйхабы.

Справка:

Торгово-развлекательный центр «М5 Молл» — крупнейший многофункциональный комплекс в Рязани и Рязанской области. Его общая площадь составляет 83 200 квадратных метров, в нее входит торговая площадь — 66 500 квадратных метров, и наземная парковка для посетителей на 2 500 мест. Ключевые арендаторы — OBI, кинотеатр «5 звезд», М. Видео + Эльдорадо, DNS, Кари Гипер, Детский мир, LC Waikiki, Koton, Oodji, Insity, Henderson, Gloria Jeans, Летуаль, KFS, Бургер Кинг, детский центр «Мадагаскария», МФЦ и многие другие.