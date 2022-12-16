ТРЦ «М5 Молл» продали рязанскому застройщику «Мармакс»

Площадь торгового центра составляет 83 200 квадратных метра. Сумма сделки не раскрывается.

ТРЦ «М5 Молл» продали рязанскому застройщику «Мармакс». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе компании.

Входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate продала рязанскому девелоперу «Мармакс» один из крупнейших в городе торгово-развлекательных центров — «М5 Молл». Его площадь составляет 83 200 квадратных метров. Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался. Сумма сделки не раскрывается.

Как пишет газета « Ведомости », эксперты по-разному оценивают стоимость торгово-развлекательного центра.

Так, директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает «М5 Молл» в 1,7-2 млрд руб. Глава ритейл-департамента CORE. XP Марина Малахатько считает, что цена могла быть выше — около 4,5 млрд руб.