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Washington Post: США планируют поставить Украине оборудование для создания «умных бомб»
Для поражения российских позиций с высокой степенью точности в «умные бомбы» будут переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы.

США планируют поставить Украине оборудование для создания «умных бомб». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету Washington Post.

По информации газеты, для поражения российских позиций с высокой степенью точности неуправляемые авиационные боеприпасы будут переделывать в «умные бомбы». Оборудование для усовершенствования боеприпасов включает устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия.

Одобрил ли президент США Джо Байден передачу такого оборудования и на каких именно видах оружия оно будет применяться — неизвестно, пишет газета.

В октябре сообщалось, что киевский режим готовит провокацию с использованием «грязной бомбы».