РИА Новости: на Украине киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой»

На Украине киевский режим готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине».

На Украине киевский режим готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине».

По этим сведениям, Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса — так называемой «грязной бомбы».

Целью якобы является обвинение России в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине, и спровоцировать в мире мощную антироссийскую кампанию.

По данным источников, практическая реализация плана осуществляется под руководством западных кураторов. Задача подготовки «грязной бомбы» дана руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований, разработки находятся на завершающей стадии.

Также по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники его офиса из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия, сообщает РИА Новости.