На Украине киевский режим готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщает
По этим сведениям, Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса — так называемой «грязной бомбы».
Целью якобы является обвинение России в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине, и спровоцировать в мире мощную антироссийскую кампанию.
По данным источников, практическая реализация плана осуществляется под руководством западных кураторов. Задача подготовки «грязной бомбы» дана руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований, разработки находятся на завершающей стадии.
Также по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники его офиса из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия, сообщает РИА Новости.