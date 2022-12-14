Замглавы администрации Рязани встретился с жителями обрушившегося дома на улице Пушкина

После окончания экспертизы примут окончательные решения и сделают расчетную стоимость для проведения аварийно-восстановительных работ.

Вечером 13 декабря заместитель главы администрации Михаил Ромодин встретился с жителями дома № 47 корпус 2 по улице Пушкина, пострадавшего от взрыва. Об этом сообщил сайт мэрии.

С жильцами обсудили текущие бытовые моменты, ответили на их вопросы. Некоторые рязанцы, проживающие в пункте временного размещения «Центр семья», выразили желание посмотреть комнаты маневренного фонда на улице Соборной.

Ранее прошли комиссии по актированию состояния каждой квартиры и помещений общего пользования пострадавшего дома. По результатам комиссий определят объем адресной помощи.

По каждой квартире продолжают работать независимые специалисты, после окончания экспертизы примут окончательные решения и сделают расчетную стоимость для проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от взрыва дома на улице Пушкина рязанцы начнут получать выплаты с 14 декабря.