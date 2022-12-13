В МФЦ Рязанской области появятся новые услуги

В их числе — услуги министерства труда и социальной защиты населения области, минимущества, минстроя региона.

В следующем году в МФЦ Рязанской области появятся новые услуги. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Перечень услуг, организованных в МФЦ, дополнили 13 новыми. В их числе — услуги министерства труда и социальной защиты населения области, минимущества, минстроя региона.

«Эти шаги сделаны в рамках выполнения плана по развитию сети МФЦ в регионе, который был разработан по итогам посещения одного из многофункциональных центров, где мы были с Юлией Александровной Шваковой. На ближайший год расписаны конкретные меры, в том числе по повышению качества и доступности госуслуг для граждан. Предусмотрен также перевод ряда дополнительных услуг в МФЦ, открытие новых многофункциональных центров. Направление работы важное и востребованное, поэтому здесь необходимо и дальше активно всем заниматься. Идем по намеченному плану. В следующем году качество услуг МФЦ выйдет на более высокий уровень в регионе»,-- прокомментировал решение губернатор Павел Малков.

Отмечается, что в числе значимых проектов, одобренных на заседании правительства во вторник, 13 декабря, — законопроект с изменениями, касающимися градостроительной деятельности на территории Рязанской области. Согласно нему, устанавливается перечень случаев, при которых не требуется разрешение на строительство и реконструкцию ряда объектов. Это относится к станциям водоподготовки, водозаборным сооружениям, объектам, обеспечивающим сельскохозяйственное производство на земельных участках КФХ, а также к пунктам охраны, постам ДПС, ж/д путям и дорогам не общего пользования. В сообщении подчеркнули, что вводимая норма позволит сократить административные барьеры и финансовую нагрузку на граждан и бизнес, поскольку не будет необходимости проводить инженерные изыскания, экспертизу проектной документации и другие разрешительные процедуры.

Малков добавил, что нормы направлены на сокращение издержек бизнеса.

Кроме того, на заседании одобрили изменения, касающиеся мер социальной поддержки населения. В частности, это касается установления универсального пособия семьям с детьми, которое вводится в стране со следующего года и объединит в себе выплаты, предусмотренные беременным женщинам и на детей в возрасте до 17 лет. В Рязанской области также предусмотрят создание государственного юридического бюро для оказания бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, в том числе семьям с детьми, малоимущим и людям с инвалидностью.

Малков поблагодарил минтруда и соцзащиты за оперативную и качественную работу по подготовке социально значимых законопроектов.

«Очень большое количество мер соцподдержки, которые выделяются, в том числе для мобилизованных и членов их семей, требует сейчас быстрого изменения нормативно-правовой базы. Все поручения отрабатываются министерством за 1-2 дня. После Ч. П. на ул. Пушкина в Рязани, например, минсоцразвития уже разработало проект соответствующего постановления по мерам поддержки пострадавшим. Такая скорость реакции — ключевой фактор успеха в современном мире», — заявил губернатор.

По его словам, скорость решений в органах власти повышается. Павел Малков поблагодарил экстренные службы, которые работали на месте ЧП в жилом двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани.

«Я видел, что все работали как одна команда. Этот темп надо и дальше сохранить уже во время ликвидации последствий ЧП и того, что касается работы с людьми, которые временно лишись жилья», — сказал глава региона.