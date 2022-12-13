Новое универсальное пособие в Рязанской области смогут получить 120 тысяч семей

Для получения нового пособия достаточно подать одно заявление через МФЦ, «Госуслуги», фонд пенсионного и социального страхования.

Новое универсальное пособие в Рязанской области смогут получить 120 тысяч семей. Об этом во вторник, 13 декабря, на заседании правительства сообщила глава минтруда и соцзащиты Наталья Суворова.

По ее словам, с 1 января в России вводится универсальное пособие семьям с детьми: выплата начнется с раннего срока беременности и продлится до достижения ребенком 17 лет.

«Новое пособие объединит выплаты беременным женщинам, а также семьям с детьми от 0 до 17. Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем от шести до 13 тысяч рублей на каждого ребенка. Всего в регионе 120 тысяч семей с детьми смогут ее получить», — отметила министр.

Отмечается, что для получения нового пособия достаточно подать одно заявление через МФЦ, «Госуслуги», фонд пенсионного и социального страхования.

«Для мер соцподдержки устанавливаются переходные положения, поэтому получатели выплат, которые уже назначены ранее (до 1 января) смогут выбрать: получать старые выплаты или перейти на новое универсальное пособие», — заключила Суворова.