В Рязанской области станет проще получить разрешение на строительство в муниципалитетах

В Рязанской области поддержали законопроект, передающий органам местного самоуправления полномочия выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.

Во вторник, 13 декабря, на заседании правительства в Рязанской области поддержали законопроект, передающий органам местного самоуправления полномочия выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Законопроект касается объектов, в отношении которых не проводится экспертиза проектной документации.

По словам губернатора Павла Малкова, представители малого бизнеса пожаловались, что при строительстве небольших магазинов в отдельных районах области приходится согласовывать действия с областной архитектурой, что занимает много времени.

«Приняли решение вернуть согласование строительства небольших объектов на муниципальный уровень. Правительство поддержало проект закона, который должен решить эту проблему», — отметил глава региона.

Предложение ранее поддержал совет глав муниципальных образований, его направили в облдуму.