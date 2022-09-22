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Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагают ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом передает РИА Новости.

По словам Мишустина, пособие объединит ряд мер соцзащиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

В пособие будут входить выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17. Также выплаты будут назначать нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления пособия нужно подать одно заявление через портал госуслуг, в МФЦ или в фонде пенсионного и социального страхования.