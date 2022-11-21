Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает с 1 января 2023 года единый подход к назначению ежемесячной выплаты универсального пособия на ребенка до 17 лет, а также беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей.

В Госдуме одобрили закон.