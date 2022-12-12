В Рыбном в шестой раз сменился врио главы администрации

Юрий Зиновьев покинул пост врио главы администрации. Его пост вновь заняла Галина Наумова, проработавшая в этой же должности всего месяц.

В Рыбном в шестой раз сменился врио главы администрации. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил портал «Рыбное.нет».

Пост врио главы администрации покинул Юрий Зиновьев. Он продержался на должности пять месяцев, но в декабре написал заявление по собственному желанию и сложил полномочия. На его место вновь назначили Галину Наумову, которая около месяца занимала этот же пост.

«Временно исполняющий обязанности мэра Рыбного Юрий Зиновьев сообщил о своем уходе и написал соответствующее заявление. Сегодня состоялось экстренное заседание Совета депутатов, где большинством голосов народные избранники сделали новым временным Главой Администрации Галину Наумову. Ее уже избрали мэром в июне 2022 года. Она продержалась на данном месте меньше месяца», — сообщил в своих соцсетях депутат Рыбного Артем Горбачев.

Это уже шестое назначение в Рыбном за последние два года. Ранее главами администрации были Алексей Полукаров, Галина Михайлицина, Игорь Клюев, Галина Наумова, Юрий Зиновьев.