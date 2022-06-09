В Рыбном вновь поменяли врио главы администрации
Решение совет депутатов принял 7 июня.
Врио главы администрации Рыбного назначили Галину Наумову. Об этом пишет «
Решение совет депутатов принял 7 июня. Наумову назначили врио до 7 сентября. Ранее она была консультантом по общим вопросам администрации города.
Напомним, 31 мая на пост врио главы администрации Рыбного назначали Галину Михайлицыну, ее позже сменил Игорь Клюев, ранее занимавший пост замглавы горадминистрации. Как пишет «КП-Рязань», Клюева уволила Михайлицина.