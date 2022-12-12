В рязанском управлении МВД прокомментировали приговор сотрудникам по контролю за оборотом наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу, действующих сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В Рязани двух осужденных сотрудников по контролю за оборотом наркотиков уволят из полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Действующие сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел, когда приговор вступит в законную силу», — сообщили в полиции.

Там отметили, что приговор пока не вступил в законную силу, действующих сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. В случае вступления приговора в законную силу двух действующих сотрудников уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.