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В Рязани осудили сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков

В Рязани вынесли приговор четырем бывшим и двум действующим сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД, а также супруге одного из полицейских. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В марте 2017 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области «применили физическое и психологическое насилие в отношении лица, проверяемого на причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков». Мужчину доставили в административное здание и пытались добиться от него признания. Ему связали руки, избивали, ограничивали доступ кислорода. Действия сопровождались угрозами.

Также в 2014 году один из полицейских и его супруга через знакомого фиктивно зарегистрировались у жителя Милославского Рязанской области, где позже зарегистрировали и новорожденную дочь. Они незаконно получали выплаты как граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Супруги таким образом незаконно получили 400 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции назначили наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти с половиной лет, супруге полицейского назначили наказание два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В полиции заявили, что сотрудников уволят из полиции.