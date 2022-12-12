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В Рязани на очистку тротуаров от снега и наледи выделили 28 миллионов рублей
Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

В Рязани на очистку тротуаров, площадей и остановок общественного транспорта от снега выделили 28 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила на четыре района 28 млн 304 тысячи 768 рублей. Подрядчики обязаны убирать от снега площади, тротуары и остановки общественного транспорта, выполнять разрывы в валах снега на пешеходных переходах, вывозить снег в день уборки или по мере накопления.

Как отмечается в документах, в первую очередь уборка начинается с центральных улиц, где проходит пассажирский транспорт. А также подрядчики обязаны начать убирать снег не позднее двух часов после выпадения осадков.

Срок выполнения в три этапа: с 1 января по 15 апреля 2023 года.

Напомним, рязанцы уже жаловались на гололед на тротуарах города. Вице-мэр Ромодин заявлял, что тротуары в Рязани не чистятся из-за нехватки денег.