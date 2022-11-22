Вице-мэр Ромодин заявил, что тротуары в Рязани не чистят из-за нехватки денег

Михаил Ромодин также рассказал, что на данный момент меняется подход к работе дирекции благоустройства.

Вице-мэр Ромодин заявил, что тротуары в Рязани не чистят из-за нехватки денег. Этот вопрос во вторник, 22 ноября, обсудили на комитете по ЖКХ депутаты гордумы.

Замглавы рязанской мэрии Михаил Ромодин рассказал, что на данный момент меняется подход к работе дирекции благоустройства и в скором времени ситуация с уборкой в городе наладится.

«Одномоментно расчистить весь объем тротуаров в городе практически невозможно. Связано это еще и с недофинансированностью зимнего содержания», — подчеркнул чиновник.

Депутаты настояли на том, чтобы сотрудники дирекции благоустройства хотя бы посыпали пескосоляной смесью тротуары все районы города