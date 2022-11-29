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Рязанцев возмутил гололед на тротуарах города
В основном жалобы поступили на дорожки в Горроще и Дашково-Песочне.

Рязанцев возмутил гололед на тротуарах города. О необработанных улицах они сообщили на странице Telegram-канала Павла Малкова.

В основном жалобы поступили на дорожки в Горроще и Дашково-Песочне.Пользователи отметили, что «ледяные» тротуары на лице Тимакова, Зубковой и Советской Армии никто не чистит. Аналогичная ситуация сложилась и в поселке Строителей. Рязанцы предупреждают, что там «каток».

По словам рязанцев, улицы Дзержинского, Татарской, Пушкина, Гагарина, Полетаева совсем не обрабатывают антигололедным покрытием. Они отметили, что по нечетной стороне улицы Черновицкой остановку «Технологический колледж» тоже необходимо очистить ото льда.

Горожане обратили внимание, что в ЦПКиО и в парке Советско-польского братства можно «получить вывих и перелом из-за сплошного льда».

Также рязанцы написали, что на улице 9-Линия возле школы № 34 люди ходят по проезжей части, так как по заледеневшему тротуару невозможно передвигаться.