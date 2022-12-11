Полиция отказала в возбуждении дела после разгрома остановки в Приокском

По информации городской администрации, восстановление дизайнерской остановки возможно в случае выделения целевых денежных средств.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении вандалов, разгромивших остановку «Улица Пирогова» в Рязани. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Мэрия обратилась в правоохранительные органы, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела и возмещения убытков. По информации городской администрации, восстановление дизайнерской остановки возможно в случае выделения целевых денежных средств.

Напомним, инцидент произошел в феврале 2021 года. Остановку, созданную в честь рязанских музыкантов, разгромили неизвестные.