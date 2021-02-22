Рязанская полиция проводит проверку по факту вандализма в Приокском

Рязанская полиция проводит проверку по факту вандализма в Приокском районе, где неизвестные разгромили стеклянную остановку.

Рязанская полиция проводит проверку по факту вандализма в Приокском районе, где неизвестные разгромили стеклянную остановку.

«Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка», — рассказали РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Напомним, в Приокском районе Рязани вандалы выбили стекло на остановке «Пирогова». Сообщение об этом опубликовали в соцсетях очевидцы.