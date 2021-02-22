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В Приокском вандалы разгромили остановку
В Приокском районе Рязани выбили стекло на остановке «Пирогова». Фотографии опубликовали в соцсетях очевидцы.

В Приокском районе Рязани вандалы выбили стекло на остановке «Пирогова». Сообщение об этом опубликовали в соцсетях очевидцы.

«Удар был такой силы, что железные крепления не выдержали! Этот остановочный комплекс — большой труд, за которым стоят простые люди! Дети района сделали проект, в Москве на международном конкурсе заняли призовое место!» — возмущаются местные жители.

Теперь новая остановка, созданная в честь рязанских музыкантов, разгромлена.

В посте также говорится, что управление благоустройства города направило обращение по этому факту в правоохранительные органы.