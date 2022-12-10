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Появилось видео с места смертельной аварии с грузовиками в Скопинском районе
Появилось видео с места смертельного ДТП с участием двух грузовиков в Скопинском районе. Его опубликовали в соцсетях.

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием двух грузовиков в Скопинском районе. Его опубликовали в соцсетях.

«Трасса Р22, навигатор показывал пробку на этом участке с 11 утра, подъехал к 14 часам и еще минут 40 простояли», — написал автор видео.

Напомним, в субботу, 10 декабря, около 6:30, в Скопинском районе столкнулись два грузовика. Водитель одной из фур погиб.