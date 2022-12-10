В Скопинском районе произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

В субботу, 10 декабря, около 6:30, в Скопинском районе столкнулись два грузовика. Водитель одной из фур погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 10 декабря, около 6:30, в Скопинском районе столкнулись два грузовика. Водитель одной из фур погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 290-м километре автодороги Р22 «Каспий» 49-летний водитель, управляя грузовиком Volvo, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Произошел занос полуприцепа, и он столкнулся с грузовиком Renault под управлением 56-летнего жителя Саратова.

В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства уточняются.