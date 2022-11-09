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Студентку РГУ могли убить из-за ревности
На данный момент это главная версия следователей.

Рязанскую студентку могли убить на почве ревности. Как пишут в группе «Плохие новости», это главная версия следствия.

Отмечается, после своего двадцатилетия, девушка перестала выходить на связь с подругами и одногруппницами. Также она перестала ходить на пары. После этого родственники отправились в квартиру девушки, где нашли ее тело в диване, завернутым в ковер.

Главным подозреваемым стал молодой человек девушки.