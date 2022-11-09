Студентку РГУ могли убить из-за ревности
На данный момент это главная версия следователей.
Рязанскую студентку могли убить на почве ревности. Как пишут в группе «Плохие новости», это главная версия следствия.
Отмечается, после своего двадцатилетия, девушка перестала выходить на связь с подругами и одногруппницами. Также она перестала ходить на пары. После этого родственники отправились в квартиру девушки, где нашли ее тело в диване, завернутым в ковер.
Главным подозреваемым стал молодой человек девушки.