Тело убитой в Рязани студентки нашли в диване

По версии, которую сейчас рассматривают правоохранители, девушку на почве ревности задушил молодой человек.

Появились подробности гибели 20-летней студентки РГУ Виктории В. Ее нашли задушенной в диване. Подробности РЗН. инфо сообщил источник.

По версии, которую сейчас рассматривают правоохранители, девушку на почве ревности задушил молодой человек. Тело Виктории он спрятал в диване.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

Мужчину разыскивают. Известно, что он родом из Рязанской области.

Напомним, девушка училась в институте естественных наук. Она умерла 2 ноября. За день до трагедии ей исполнилось 20 лет.