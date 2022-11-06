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СМИ: западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной
Уточняется, что западные правительства обсуждают возможные условия мира, но открыто об этом не заявляют, боясь возникновения раскола по вопросам Украины.

Западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждений, пишет, что администрация президента США в частном порядке попросила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

Уточняется, что западные правительства обсуждают возможные условия мира, но открыто об этом не заявляют, боясь возникновения раскола по вопросам Украины.

Вместе с этим Вашингтон и союзники не видят перспектив окончания конфликта на основе переговоров, сообщили дипломаты, знакомые с ситуацией.