На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой
По словам советника офиса президента Подоляка, для этого Россия вначале должна вывести войска.
На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил в соцсетях, пишет RT.
«Важно: Украина никогда не отказывалась вести переговоры», — написал он, добавив, что сначала для этого Россия «должна вывести войска».
Ранее сообщалось, что западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной.