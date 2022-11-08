На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой

По словам советника офиса президента Подоляка, для этого Россия вначале должна вывести войска.

На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил в соцсетях, пишет RT.

«Важно: Украина никогда не отказывалась вести переговоры», — написал он, добавив, что сначала для этого Россия «должна вывести войска».

Ранее сообщалось, что западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной.