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На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой
По словам советника офиса президента Подоляка, для этого Россия вначале должна вывести войска.

На Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил в соцсетях, пишет RT.

«Важно: Украина никогда не отказывалась вести переговоры», — написал он, добавив, что сначала для этого Россия «должна вывести войска».

Ранее сообщалось, что западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной.