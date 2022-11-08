В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП с эвакуатором в Клепиковском районе

Авария произошла 1 октября на 436 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП с эвакуатором в Клепиковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 1 октября на 436 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись эвакуатор на базе грузовика Hyundai и «КамАЗ».

После столкновения эвакуатор выехал на встречную полосу и врезался в Renault Fluence и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель и два пассажира Renault погибли.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.