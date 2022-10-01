В массовом ДТП под Клепиками погибли три человека

В массовой аварии в Клепиковском районе погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В массовой аварии в Клепиковском районе погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в субботу, 1 октября, около 12:50 на 434-м километре автодороги Р-132. Столкнулись эвакуатор на базе грузовика Hyundai и «КамАЗ».

По предварительной информации, после столкновения эвакуатор выехал на встречную полосу и врезался в Renault Fluence и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель и два пассажира Renault погибли. Травмы получили пассажир Renault, водитель и пассажир Mitsubishi, пострадал также водитель эвакуатора.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.