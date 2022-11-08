Николай Любимов назвал самое сложное решение за время своего губернаторства

Во вторник, 8 ноября, в РГУ имени
Студентка второго курса исторического факультета поинтересовалась у экс-губернатора, где работать труднее.
«Работать губернатором было сложнее, чем сенатором, в плане груза ответственности и нагрузки. У сенаторов нет такой ответственности как у главы области. Конечно, в Совете федерации тоже можно работать по-разному. Есть люди, которые занимаются своим обычным делом у себя в регионах и появляются всего два раза в месяц на пленарном заседании, но это — их выбор. Они, видимо, приносят пользу своему региону другими путями. Главное — результат», — отметил Николай Любимов.
Еще одна студентка уточнила, какое решение было самым сложным за время губернаторства Любимова."Первое, что пришло в голову — 17 марта 2020 года. Когда мы приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, раньше, чем в Москве на два дня. Мы понимали, что у нас в регионе зашкаливает количество заболевших детей и надо что-то было делать. Дети заболевали и быстро выздоравливали, а учителя тяжелее переносили. Вот это решение далось нам тяжело, потому что родители к этому относились отрицательно", — рассказал Любимов.
На вопрос: было ли желание бросить политическую карьеру, Николай Любимов ответил «да», и отметил, что тогда он пару месяцев работал вице-президентом в корпорации «Синергия».
"Сейчас у меня нет желания все бросить. Надо много всего сделать то, что не успел в роли губернатора когда-то, только уже на федеральном уровне", — подчеркнул Николай Любимов.