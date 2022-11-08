Николай Любимов назвал самое сложное решение за время своего губернаторства

Бывшего руководителя области попросили сравнить работу губернатора и сенатора, вспомнить сложные решения на посту главы региона.

Во вторник, 8 ноября, в РГУ имени С. А. Есенина экс-губернатор, а сейчас сенатор Федерального собрания России Николай Любимов пообщался со студентами и преподавателями. Тему встречи обозначили как «Политические процессы в новых условиях», но политическими вопросами пришедшие не ограничились. Бывшего руководителя области просили сравнить работу губернатора и сенатора, вспомнить сложные решения на посту главы региона, спрашивали о работе в «Синергии» и зачем Любимову сенаторство.

Студентка второго курса исторического факультета поинтересовалась у экс-губернатора, где работать труднее.

«Работать губернатором было сложнее, чем сенатором, в плане груза ответственности и нагрузки. У сенаторов нет такой ответственности как у главы области. Конечно, в Совете федерации тоже можно работать по-разному. Есть люди, которые занимаются своим обычным делом у себя в регионах и появляются всего два раза в месяц на пленарном заседании, но это — их выбор. Они, видимо, приносят пользу своему региону другими путями. Главное — результат», — отметил Николай Любимов.

Еще одна студентка уточнила, какое решение было самым сложным за время губернаторства Любимова."Первое, что пришло в голову — 17 марта 2020 года. Когда мы приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, раньше, чем в Москве на два дня. Мы понимали, что у нас в регионе зашкаливает количество заболевших детей и надо что-то было делать. Дети заболевали и быстро выздоравливали, а учителя тяжелее переносили. Вот это решение далось нам тяжело, потому что родители к этому относились отрицательно", — рассказал Любимов.

На вопрос: было ли желание бросить политическую карьеру, Николай Любимов ответил «да», и отметил, что тогда он пару месяцев работал вице-президентом в корпорации «Синергия».

"Сейчас у меня нет желания все бросить. Надо много всего сделать то, что не успел в роли губернатора когда-то, только уже на федеральном уровне", — подчеркнул Николай Любимов.