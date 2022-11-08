Мэрия решила не возвращать «звездное небо» в рязанский кремль

В августе 2022 года световую конструкцию на площади Соборной убрали из-за поломки отдельных элементов иллюминации.

В Рязани решили не возвращать «звездное небо» в кремль. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

«При проведении диагностики „звездного неба“ было принято решение не использовать его в дальнейшем», — пояснили в администрации города.

В мэрии отметили, что установка данной иллюминации на других улицах города в настоящее время не планируется.

Напомним, в августе 2022 года световую конструкцию на площади Соборной убрали из-за поломки отдельных элементов иллюминации.