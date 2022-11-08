«Новая газета»: чиновник из Саратова занял два руководящих поста в Рязанской области

Александр Выскребенцев занял должность советника директора муниципального «Водоканала» Рязани.

Александр Выскребенцев занял должность советника директора муниципального «Водоканала» Рязани, пишет «Новая газета».

Известно, что Выскребенцев — земляк и бывший коллега губернатора Павла Малкова.

Выскребенцев возглавляет «Фонд социального развития Рязанской области».

В Саратовской области он руководил министерством финансов, откуда его уволили после скандала. В мае 2018 года его заметили в пьяном состоянии спящим в машине чиновницы администрации Октябрьского района Саратова Марии Мищенко.

Фото: nversia.ru/