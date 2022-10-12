Малков объяснил, почему назначил в регион скандального чиновника из Саратова

В мае 2018 года его заметили в пьяном состоянии спящим в машине чиновницы администрации Октябрьского района Саратова.

Малков на пресс-конференции в среду, 12 октября, прокомментировал, почему назначил бывшего министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева руководить некоммерческой организацией «Фондом социального развития Рязанской области».

Выскребенцев возглавил организацию 6 сентября. Его увольнение из Саратова было связано со скандалом — в мае 2018 года его заметили в пьяном состоянии спящим в машине чиновницы администрации Октябрьского района Саратова Марии Мищенко.

Малков отметил, что в инциденте разбирались, криминала там никакого не было. Губернатор подчеркнул, что опыт у Выскребенцева большой.