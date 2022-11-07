В Полянах отец избил своего двухмесячного ребенка

Двое суток ребенок лежал без помощи медиков, пока это не увидела соседка.

В Полянах отец избил своего двухмесячного ребенка. Об этом в понедельник, 7 ноября, РЗН. инфо сообщила жительница села.

По ее словам, пьяный мужчина поднял руку на сына и мать ребенка.

«Двое суток ребенок лежал без помощи медиков, пока это не увидела соседка. Она вызвала полицию, та скорую. Ребенка с матерью увезли больницу. Но потом мать отправилась домой, а „недоотец“ остался с сыном. Как его туда пропустили, непонятно», — возмутилась женщина.

Рязанка добавила, что у матери мальчика есть еще двое маленьких детей, но они не проживают с ней. Женщина считает, что судьба детей матери не интересна. Собеседница отметила, что соседи боятся отца ребенка, так как он им уже угрожал из-за вызова полиции.

«Но равнодушными в этой ситуации оставаться нельзя, ведь ребенка нужно спасать. У малыша ушиб мягких тканей, но неизвестно, что случится в следующий раз», — заключила она. Редакция РЗН. инфо запросила информацию в следственном комитете.