Мать младенца, пострадавшего в Полянах, рассказала свою версию произошедшего

По словам женщины, между ней и гражданским мужем произошел бытовой конфликт.

Мать двухмесячного ребенка, пострадавшего в Полянах, рассказала свою версию произошедшего РЗН.инфо.

По словам женщины, между ней и гражданским мужем произошел бытовой конфликт во время которого ребенок случайно упал.

«Сын крутился на руках. Его не удержали, он выскользнул и упал на пол. Расстояние было небольшим — десять сантиметров. Упал он боком и никаких повреждений не было. Но спустя пару дней заметили припухлость возле глаза и вызвали скорую», — поделилась мать ребенка.

Женщина отметила, что написала заявление в полицию на гражданского мужа. По ее словам, сделала это «на фоне нервного срыва» из-за произошедшего. Рязанка подчеркнула, что у ее ребенка нет травм.

«Сын еще находится в детском отделении больницы, так как всем поступившим нужно пролежать там неделю. После выписки врачи передадут информацию о состоянии ребенка правоохранительным органам и там решат, как расследовать это дело», — уточнила она.

Рязанка добавила, что считает, что соседи поторопились с выводами. По ее словам, конфликты с мужем происходили часто, но «как и в любой семье, когда мнение в быту расходится».