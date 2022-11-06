В Рязани погибла студентка РГУ
По неофициальным данным, девушку убили.
В Рязани погибла студентка РГУ по имени Виктория. Информацию РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома.
Известно, что девушка училась в институте естественных наук. Она умерла 2 ноября. За день до трагедии ей исполнилось 20 лет.
В группе факультета опубликовали пост, где выразили соболезнования родным и близким Виктории.
«Проводится проверка по факту смерти девушки, устанавливаются причины и обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По неофициальным данным, девушку убили.