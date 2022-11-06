В Рязани погибла студентка РГУ

По неофициальным данным, девушку убили.

В Рязани погибла студентка РГУ по имени Виктория. Информацию РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

Известно, что девушка училась в институте естественных наук. Она умерла 2 ноября. За день до трагедии ей исполнилось 20 лет.

В группе факультета опубликовали пост, где выразили соболезнования родным и близким Виктории.

«Проводится проверка по факту смерти девушки, устанавливаются причины и обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По неофициальным данным, девушку убили.