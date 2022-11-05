Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани

Ранее было возбуждено дело по статье 238 УК РФ.

После ДТП с рязанским автобусом, произошедшим в Тульской области, возбуждено второе уголовное дело. Об этом передает ТАСС.

Новое дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее было возбуждено дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Автобус попал в ДТП вечером 4 ноября на 255-м км автодороги М-4 «Дон» у деревни Кузовка Богородицкого района. Водитель экскурсионного автобуса, ехавшего из Рязани, пытался объехать машину Lifan стоявшую по ходу движения. Автобус совершил касательное движение с автомобилем и врезался в ограждение, после чего опрокинулся и столкнулся на «встречке» с автопоездом.

В автобусе было 40 человек и два водителя. Пострадали 19 человек.