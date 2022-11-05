Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани

Авария произошла вечером в субботу, 4 ноября, на трассе М4 «Дон».

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления следственного комитета России.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин получил возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани.

Авария произошла вечером в субботу, 4 ноября, на трассе М4 «Дон».

Автобус с 40 пассажирами и двумя водителями столкнулся на полосе встречного движения с автопоездом и опрокинулся. Пострадали 19 человек, 13 из них — госпитализировали.

Отмечается, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.