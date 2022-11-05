Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани
Авария произошла вечером в субботу, 4 ноября, на трассе М4 «Дон».
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом из Рязани. Об этом
Авария произошла вечером в субботу, 4 ноября, на трассе М4 «Дон».
Автобус с 40 пассажирами и двумя водителями столкнулся на полосе встречного движения с автопоездом и опрокинулся. Пострадали 19 человек, 13 из них — госпитализировали.
Отмечается, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.