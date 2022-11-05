В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября.

Информация о 15 жертвах пожара в кафе «Полигон» недостоверна. Об этом заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала «Россия 24», передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что при пожаре погибли 15 человек.

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — подчеркнул Греков. В областной прокуратуре подтвердили, что погибли 13 человек, четверо пострадали.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. Задержан возможный виновник возгорания.

Фото с сайта МЧС